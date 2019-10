"Guidavano ubriachi lungo le vie di San Leone": tre denunce

"Pugno" duro dei carabinieri contro la guida in stato d'ebbrezza. Per scongiurare possibili "stragi del sabato sera", i militari dell'Arma hanno effettuato - durante la notte scorsa - un maxi controllo del territorio su San Leone: location della movida. Tre gli automobilisti che, nonostante avessero alzato il gomito, s'erano messi al volante delle loro auto. Tutti e tre, incastrati dall'etilometro, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura per guida in stato d'ebbrezza. Le macchine sono state tutte sequestrate ai fini della confisca.

A finire nei guai, a partire dalle 2 e fino alle 4 circa, sono stati: un trentanovenne di Campobello di Licata e due agrigentini di 26 e 25 anni.