Posteggia la bici elettrica vicino alla spiaggia e non la ritrova più: nuovo furto

Dopo il furto dell'auto e della moto - avvenuti in centro città -, s'è registrato anche il furto di una bicicletta elettrica lasciata, momentaneamente, posteggiata lungo il viale Delle Dune. Un giovane agrigentino aveva utilizzato la bici - dal valore di circa 600 euro - per raggiungere la spiaggia e forse per fare il primo bagno della stagione. Ma quella bicicletta, seppur lasciata a circa 100 metri dal luogo dove aveva disteso il suo telomare e dove aveva preso un po' di sole, è scomparsa. Secondo il racconto di alcuni testimoni, uno straniero sarebbe stato visto mentre, in sella a quella preziosa bici elettrica, si allontanava. La vittima del furto ha formalizzato denuncia alla polizia.

