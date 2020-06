Cade a causa di una buca e finisce in ospedale, Comune citato in giudizio

Il Comune di Agrigento, il primo aprile, dovrà presentarsi davanti al tribunale. E' stato citato, ed è l'ennesimo caso, da una donna che - il 21 novembre del 2018 - mentre percorreva la via delle Primule, a causa di una buca presente sul manto stradale, è caduta e s'è procurata ferite e lesioni tali da finire al "San Giovanni di Dio". La donna - stando a quanto emerge dalle carte del Municipio - chiede un "cospicuo risarcimento dei danni patiti". Palazzo dei Giganti però non ci sta a pagare e il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'ente ed ha affidato l'incarico di difesa e rappresentanza al funzionario specialista avvocato Agata Vecchio.

Si tratta dell'ennesima richiesta di risarcimento danni che arriva in Municipio proprio per incidenti determinati da buche su strade o marciapiedi. Dissesti che fanno finire per terra i cittadini che poi, appare di fatto inevitabile, trascinano l'ente in tribunale.