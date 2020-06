No agli assembramenti: resta chiuso per 10 giorni il santuario di San Calò

Il santuario di San Calogero resterà chiuso ai fedeli per il periodo compreso tra venerdì 3 luglio e domenica 12 luglio. Lo rende noto la Prefettura di Agrigento. Una scelta fatta, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 23 giugno, a causa dell'emergenza sanitaria - ancora in corso - determinata dal Coronavirus.

Chiaro, anzi chiarissimo, l'obiettivo della Prefettura: evitare gli assembramenti di fedeli. Perché è certo che la grande fede degli agrigentini avrebbe fatto sì che in tanti si spostassero, anche solo per una preghiera, in santuario. All'unanimità dei partecipanti al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - presieduto dal prefetto Rosa Maria Cocciufa - è stata dunque presa anche la decisione che il santuario di San Calogero rimanga chiuso ai fedeli per l’intero periodo compreso tra venerdì 3 luglio e domenica 12 luglio.

Ottavario e festeggiamenti

Le celebrazioni delle sante messe, a porte chiuse e con la sola presenza dei ministri incaricati, saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Diocesana Concordia; le domeniche la santa messa delle ore 10 sarà trasmessa in tv sul canale 96. Lo rende noto il rettore del santuario San Calogero di Agrigento, don Giuseppe Veneziano. Il programma dei festeggiamenti è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, e del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal p'refetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

Dal 3 al 12 LUGLIO

Ore 7,30 - 9,00: S. Messa

18,30: S. Messa presieduta dai sacerdoti della Forania di Agrigento

SABATO 4 e SABATO 11 LUGLIO

Ore 7,30 - 9,00: S Messa

18,30: S. Messa festiva presieduta dai sacerdoti della Forania di Agrigento

DOMENICA 5 e 12 LUGLIO

Messe: ore 8,00 - 10,00 - 18,00 - 20

Disposizioni

- Per la benedizione del pane, quest’anno, bisognerà rivolgersi ai parroci nelle singole parrocchie, perché non sarà possibile farlo nel Santuario.

- Non si potranno raccogliere offerte in città. Chi vuole potrà lasciare la propria offerta nelle apposite cassette, all’interno del santuario prima del 3 o dopo il 12 luglio.

- Il servizio di ordine pubblico all’esterno del santuario sarà assicurato con adeguati presidi delle forze di polizia e della polizia locale.