Cresce l'attesa per i festeggiamenti in onore di San Calò, Comune al lavoro per le fiere

Manca poco più di un mese e sarà San Calò. La macchina organizzativa di quello che, ad Agrigento e non soltanto, è uno degli eventi più attesi è, naturalmente, in moto. Anche al Comune, alle Attività produttive in particolar modo, si lavora per pianificare ed organizzare. Ed in questo caso, le fiere. Fiere che si terranno nelle aree di Porta di Ponte e villetta adiacente, piazzale ex Saiseb, ex campo bocce, zona gradinata stadio e aree limitrofe all'Esseneto.

"Le domande di partecipazione alla fiera - ha reso noto il dirigente delle Attività produttive di palazzo dei Giganti, Cosimo Antonica, - dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 18 giugno".

Stando a quanto emerge, per il momento, non cambierà nulla rispetto allo scorso anno sulle location delle fiere. Nel 2018, i consiglieri comunali avevano chiesto che tornasse al viale Della Vittoria una delle due tradizionali fiere. Cosa che, appunto, almeno per il momento, non sembra destinata ad accadere.