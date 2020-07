Assembramenti davanti al santuario, in tanti rischiano la denuncia

Inizia, da stamani, l’attività investigativa della Digos della Questura di Agrigento. Verranno vagliati video e fotografie e verranno identificati coloro che hanno dato vita agli assembramenti. Perché chi ha creato gli assembramenti - ieri davanti al santuario di San Calogero - rischia una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Le porte del santuario – così come avviene da venerdì e come accadrà fino a domenica prossima – continueranno a restare sbarrate. Processioni e riti, almeno nel tradizionale modo, erano e restano vietati, secondo quanto venne deciso dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Una decisione non semplice quella che è stata presa, nelle scorse settimane, in Prefettura. Decisione ritenuta indispensabile per scongiurare l’eventualità di assembramenti. Perché l’emergenza sanitaria, determinata dal Covid-19, non è stata, del resto, ancora archiviata.

Il timore dei possibili contagi, ieri, non ha però fermato la fede e la devozione degli agrigentini verso il santo nero. Il viaggio devozionale, con fedeli a piedi scalzi che hanno voluto sciogliere le promesse fatte durante l’anno, c’è stato. Non c'è stato - sia chiaro - il classico "bagno di folla", ma la polizia ha contato un centinaio circa di presenze davanti al santuario.