Via Atenea esclusa dalle sfilate della sagra, petizione di protesta dei commerciali

Via Atenea esclusa dai percorsi delle sfilate della Sagra del Mandorlo in fiore. La decisione, presa per ragioni di sicurezza, scatena la protesta di commercianti e operatori turistici che, in poche ore, hanno raccolto - in quella che è una vera e propria petizione cartacea - 96 firme per chiedere di rivedere la scelta.

Il corso principale della città sarà attraversato dai gruppi solo in occasione della fiaccolata. "Una tradizione che si perpetua da quasi tre quarti di secolo - scrivono - è stata cancellata dando un altro schiaffo al centro storico".

I firmatari della petizione auspicano una marcia indietro e sottolineano che, probabilmente, le ragioni della scelta sono dovute al mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative in materia di sicurezza.