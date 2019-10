Rotonda e area di sosta al Quadrivio Spinasanta, aggiudicati i lavori dopo anni d'attesa

C'è l'aggiudicatario. Le procedure di gara, svolte all'Urega, sono terminate ieri e, adesso, c'è dunque chi dovrà occuparsi dei lavori al Quadrivio Spinasanta. E' di 970 mila euro l'investimento che interesserà sia il Quadrivio Spinasanta che la via Imera.

Le opere al Quadrivio consistono nell'installazione di una grande rotonda con "torre faro" al centro dell'incrocio che è tra i più trafficati della città. "Finalmente cambierà in meglio la viabilità nella zona, i cui disagi in ore di punta si riverberano anche nel centro di Agrigento e nell'area di Calcarelle - ha commentato il sindaco Lillo Firetto - . Prevista inoltre la creazione di un'area di sosta tra il Quadrivio e la via Imera in un'area attualmente incolta. I lavori saranno realizzati in 6 mesi".

Con l'ulteriore intervento di 1 milione e 430 mila euro sarà completata la via Basile che conduce alla chiesa del Sacro Cuore, ancora in costruzione. "Due milioni e 400 mila euro, dunque, l'intervento complessivo al Quadrivio Spinasanta. Non un solo euro a carico del Comune - sottolinea Firetto - perché le risorse corrispondono alle misure compensative di Anas per i lavori sulla 'Strada degli Scrittori'. La progettazione è stata fatta dell'ufficio tecnico comunale".