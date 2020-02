"Correte, c'è una rissa", arrivano i carabinieri: nessuna traccia degli esagitati

Allarme rissa, rivelatosi infondato, in via Pirandello dove sono sopraggiunte, correndo per evitare il peggio, le “gazzelle” dei carabinieri.

E' accaduto durante la notte fra sabato e ieri, ancora una volta nel centro di Agrigento. Alla sala operativa è arrivato l’Sos per una scazzottata in via Pirandello. Ad accorrere, cercando di evitare il peggio dopo che qualche settimana fa un minore ha riportato uno sfregio permanente al volto, sono stati i carabinieri.

Diversi i passaggi effettuati dalle pattuglie, ma né in via Pirandello, né nelle immediate adiacente è stata trovata traccia di esagitati. Verosimilmente, i coinvolti sono scappati a gambe levate appena hanno capito che stavano arrivando le forze dell’ordine.