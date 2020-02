La rissa a Porta di Ponte, denunciato un 23enne trovato ubriaco

Uno – un ventitreenne di Favara – è stato denunciato alla Procura. Dovrà rispondere, intanto, di ubriachezza molesta, ma non è escluso che – ad indagini concluse sul tafferuglio verificatosi, nella notte fra sabato e domenica, a Porta di Ponte – scatti anche il deferimento per l’ipotesi di reato di rissa aggravata. Il giovane è stato bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono intervenuti, dopo aver acquisito l’allarme di alcuni ristoratori dell’area di ingresso alla via Atenea. Il ventitreenne di Favara ha riportato qualche livido e dei graffi. Il segno evidente che sarebbe rimasto coinvolto nella scazzottata fra due gruppi “rivali”. Pare che il ragazzo fosse ubriaco, motivo per il quale è stato denunciato. I poliziotti hanno posto a suo carico anche il divieto di allontanamento dal centro per 48 ore.

Intanto, le indagini vanno avanti. I poliziotti della sezione Volanti, anche ieri, erano al lavoro per cercare di identificare tutti i partecipanti all’ennesima rissa registratasi in occasione del week end. Due le comitive di giovani – pare otto, forse nove, persone - che si sono picchiati, colpendosi a calci e pugni. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati degli impianti di video sorveglianza del Comune e di privati.