Rissa, aggressione e liti fra immigrati: alta tensione in centro

Una rissa a largo Taglialavoro, una aggressione in via Atenea e liti fra discesa Empedocle e via Pirandello. Pomeriggio e prima serata più che movimentata, quelli di martedì, nel cuore del centro storico di Agrigento: nell’area di Porta di Ponte. A fare avanti e indietro, e la loro presenza non è passata inosservata neanche ai più distratti, sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura. Poliziotti che hanno anche bloccato e identificato due immigrati pare coinvolti nei fatti. Le posizioni dei due, ieri, pare che fossero ancora al vaglio. Ad essere coinvolti nei diversi episodi – ma non è esclusa una concatenazione – sono stati infatti sempre degli extracomunitari.

Nei pressi di largo Taglialavoro, sono stati quattro i migrati che sono venuti alle mani. Non è chiaro cosa effettivamente abbia innescato il tafferuglio. Qualcuno – assistendo allo “scontro” - ha però lanciato l’allarme e, in maniera fulminea, sono sopraggiunti i poliziotti della sezione Volanti. Gli esagitati, sentendo le sirene delle forze dell’ordine, sono fuggiti a gambe levate. Pare che proprio uno dei coinvolti nella rissa, scappando lungo la via Atenea, si sia scagliato contro un immigrato che sarebbe stato semplicemente di passaggio. Un uomo che è stato colpito alla testa con una cassetta di legno, ritrovata e subito raccolta in un cumulo di rifiuti. La vittima dell’aggressione che, pare, non avesse nulla a che fare con la rissa verificatasi poco prima, non è rimasto ferito ma semplicemente un po’ frastornato. I migranti coinvolti nella rissa, nel frattempo, sono riusciti a dileguarsi. Ma poco più di un’ora dopo, dalla discesa Empedocle è risuonato un nuovo “Sos”. C’era una scazzottata in corso. Un tafferuglio con lancio di bottiglie di vetro, i cui cocci sono stati ritrovati sul selciato. Poi, è stata la volta di via Pirandello dove vi sarebbe stata un’altra lite. E ancora una volta sono intervenuti – in quello che è stato, appunto, un autentico via vai – i poliziotti della sezione Volanti. Non si sono registrati feriti. In nessuno degli episodi, nessuno – per fortuna – s’è fatto male. Però sono state, certamente, dei momenti sui generis. Gli agenti hanno fermato, identificato e controllato due immigrati. Pare – ma ieri non c’era alcuna conferma istituzionale al riguardo – che potessero essere coinvolti in uno dei singolari episodi che hanno caratterizzato il centro della città dei Templi. Le loro posizioni sono al vaglio.