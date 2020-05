Calci e pugni fra extracomunitari: salgono a 4 i minorenni denunciati

Sono saliti a quattro i migranti denunciati, alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, dopo rissa all'interno della struttura di accoglienza del Villaggio Mosè. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono riusciti ad identificare tutti i partecipanti al tafferuglio verificatosi – uno dei tanti purtroppo – per futilissimi motivi.

A quanto pare, il motivo dell’alterco – presto trasformatosi in lite prima e rissa dopo – sarebbe stato proprio il mancato rispetto del turno, da parte di uno o più ospiti, per servirsi alla mensa della struttura d’accoglienza. E’ scoppiato, di fatto, il parapiglia e – per riportare la calma ed evitare che qualcuno si facesse male – sono dovute intervenire le pattuglie della polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A “scontrarsi” prima verbalmente e poi anche fisicamente sarebbero stati più giovani extracomunitari. Dalla struttura è stato, appunto, lanciato l’Sos e nel rione commerciale di Agrigento si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti. Gli agenti hanno faticato non poco prima di riuscire a far tornare la calma fra gli esagitati giovanissimi.