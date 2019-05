"Accorrete c'è una maxi rissa fra immigrati": dopo l'Sos la polizia sequestra mezzo chilo di "roba"

"Accorrete, accorrete c'è una rissa fra extracomunitari in corso". E' questo, grosso modo, il grido d'allarme che è stato raccolto - in tarda mattinata - dalla sala operativa della polizia di Stato di Agrigento. A lanciarlo, per la via Vallicaldi, qualcuno dei residenti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, in massa, si sono precipitati nel centro storico della città dei Templi: alla spalle di piazza Ravanusella.

Dei partecipanti al maxi tafferuglio, non c'era però nessuna traccia. I poliziotti sono riusciti a rintracciare e bloccare 5 immigrati, originari del Gambia. Tutti sono stati identificati. Nessuna prova, naturalmente, per dire che qualcuno di questi abbia avuto un ruolo nella maxi rissa.

I poliziotti sono però riusciti a scovare numerosissimi tocchetti di droga, hashish in particolare. E' scattato il sequestro. La "roba", complessivamente recuperata e sequestrata, dovrebbe essere circa mezzo chilo.

Non è escluso, ma non ci sono certezze investigative, che la rissa possa essere scoppiata proprio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. E questo lo si ipotizza proprio per il maxi sequestro di pezzetti di hashish.