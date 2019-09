Trovato a torso nudo e con dei graffi sulla fronte, ha partecipato alla rissa? Denunciato

Il rastrellamento del centro storico, dopo aver raccolto la segnalazione di una rissa fra extracomunitari armati di coltello, ha permesso di bloccare e controllare diversi migranti che erano nelle traverse a monte della via Atenea, ma non soltanto. Non è stato trovato nessuno degli esagitati partecipanti alla rissa segnalata, ma un gambiano – durante le tante identificazioni – è risultato essere presente illegittimamente ad Agrigento ed è anche sospettato d’aver preso parte alla maxi scazzottata. Quando i poliziotti della sezione Volanti della Questura sono giunti fra le viuzze del centro storico – la rissa era stata segnalata, venerdì pomeriggio, in vicolo Gozza – non c’era più nessuno degli esagitati. C’era però una maglietta nera gettata per terra. Maglietta, non vecchia, che non è passata inosservata agli agenti.

In via Crispi, durante il rastrellamento del territorio appunto, i poliziotti hanno notato un immigrato che era a torso nudo e che cercava di non darlo a vedere indossando e provando a chiudere un giubbotto. L’uomo è stato fermato e controllato. Subito, i poliziotti hanno appurato che stava fornendo false generalità perché quel nominativo non risultava essere presente nell’archivio delle forze dell’ordine. Aveva inoltre uno stranissimo graffio sulla fronte, il segnale – ma è solo un sospetto – che potesse aver partecipato alla rissa. E’ stato portato alla caserma Anghelone dove è stato accertato, grazie ai rilievi foto dattiloscopici che non soltanto aveva dichiarato false generalità, ma che a suo carico c’era un obbligo di dimora a Palermo. Provvedimento emesso per reati contro la persona e per spaccio di droga. La sua presenza fra i vicoli del centro storico e la violazione all’obbligo di dimora a Palermo è stata segnalata all’autorità giudiziaria. L’immigrato, un trentaduenne originario del Gambia, è stato deferito anche per false dichiarazioni sulle sue generalità e per il fatto che non aveva con se alcun documento di riconoscimento. I poliziotti delle Volanti hanno dunque chiesto l’aggravamento della misura a suo carico.