Bottigliate, calci e pugni fra immigrati: due senegalesi al pronto soccorso

Perché siano venuti alle mani non è chiaro. I poliziotti della sezione Volanti e quelli della Squadra Mobile stanno cercando, attraverso l'attività investigativa, di mettere dei punti fermi nell'inchiesta. Due senegalesi di 38 anni sono però finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gravi ferite alle mani. Sarebbero stati aggrediti da dei ghanesi che hanno prima mandato in frantumi un paio di bottiglie di vetro e poi si sono, appunto, scagliati contro i due senegalesi. Immigrati che hanno cercato di difendersi come meglio hanno potuto e che sono rimasti feriti.

Scene da Far West quelle che si sono registrate in via Cannameli, nel centro storico di Agrigento. I due senegalesi hanno riportato dei tagli alle mani. Uno in maniera particolare ha delle ferite più profonde e saranno necessari, naturalmente, più punti di sutura.

I poliziotti hanno già ascoltato alcuni immigrati. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza e di identificare e rintracciare gli autori dell'aggressione. I ghanesi, subito dopo aver ferito i senegalesi, si sono infatti immediatamente dileguati e, al momento, sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica.