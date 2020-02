Rissa fra giovanissimi in via Atenea, identificato un esagitato: denunciato

Denunciato, alla Procura, per l'ipotesi di reato di rissa; sanzionato per ubriachezza molesta e destinatario di un ordine di allontamento dalla via Atenea per 48 ore. I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono riusciti ad identificare uno dei protagonisti della rissa verificatasi, alle due circa, della notte fra sabato e domenica 2 febbraio. Si tratta di un giovane che, di fatto, adesso, è finito nei guai.

A seguito dei recenti episodi di violenza che si sono registrati nei luoghi della movida agrigentina nei fine settimana, per dare una risposta concreta e accrescere la percezione di sicurezza della cittadinanza, la polizia di Agrigento ha rafforzato i dispositivi di controllo del territorio e intensificato l’azione deterrente.

E' così, dunque, che si è arrivati all'identificazione del giovane che ha preso parte alla rissa che s'è sviluppata proprio nella centralissima via Atenea.