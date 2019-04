Maxi scazzottate in centro storico e a San Leone, esagitati in fuga

Due maxi risse si sono registrate, nella notte fra sabato e ieri, nelle vicinanze dei luoghi della movida. Una ha avuto come “teatro”: vicolo San Pietro, una traversa della più nota via Pirandello, nei pressi della via Atenea. A darsele di santa ragione, a quanto pare, sono stati due gruppi di tunisini. L’altra rissa, invece, è scoppiata, fra agrigentini, sulla spiaggia di San Leone. In entrambi i casi, all’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine, dei diversi gruppi di esagitati non c’era più alcuna traccia. A quanto pare – sia in centro storico che nel rione balneare di San Leone – al solo sentire le sirene di polizia e carabinieri, tutti i coinvolti sono scappati a gambe levate. Polizia e carabinieri, per tutta la notte praticamente, hanno effettuato le necessarie verifiche al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per accertare se vi fossero arrivati o meno degli eventuali feriti. Sono state avviate, per entrambi gli episodi, delle indagini mirate e le forze dell’ordine ieri valutavano anche l’acquisizione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza.

L’ultimo tafferuglio scoppiato, in ordine di tempo, è stato alle due circa in vicolo San Pietro. Ad accorrere, dopo aver raccolto l’Sos, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. All’arrivo degli agenti, i tunisini che – a quanto pare – erano venuti selvaggiamente alle mani si erano però già dileguati. I poliziotti delle Volanti, una manciata di minuti prima della richiesta di intervento giunta al 113, si trovavano – in ausilio ai carabinieri – a San Leone. In questo caso, a quanto pare, la rissa è scoppiata fra due gruppi di agrigentini. I carabinieri non sono, non risultava ieri, riusciti ad identificare nessuno dei partecipanti.