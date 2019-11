Ben 250 mila euro per via Cesare Battisti, "sì" al progetto esecutivo

Il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti – nell’ottica del piano di valorizzazione del centro storico di Agrigento – è stato approvato in linea amministrativa.

L’importo complessivo previsto è di 250 mila euro. Per la base d’asta soggetta a ribasso è stata, invece, prevista la somma di 201.176,25 euro. La via Cesare Battisti - lungo la strada che, perpendicolarmente, congiunge la via Atenea alla via Pirandello – avrà, a cantiere concluso, una nuova pavimentazione, delle fioriere e per quello che dovrà essere un restyling completo anche una nuova illuminazione pubblica. La zona, trafficata da centinaia di giovanissimi, è diventata una nuova location della movida cittadina.

Sembra essere - specie dopo questo passaggio tecnico dell’approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo - tutto pronto per mettere a bando i lavori, finanziati con una quota dell’imposta di soggiorno.