Il sogno di fare rinascere piazza Del Vespro: aggiudicati i lavori

Il sogno di fare risorgere – con interventi di sistemazione e riqualificazione - piazza Del Vespro, il nucleo antico del Villaggio Mosè, s’avvia a diventare realtà. Sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di sistemazione del piazzale, della posa di una nuova pavimentazione e della riqualificazione del campetto di calcio e del campo di bocce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Queste opere, insieme all’intervento della Curia sulla parrocchia Cuore Immacolato di Maria, rappresentano la rinascita del nucleo storico del quartiere commerciale" – ha ribadito ieri, annunciando l’aggiudicazione definitiva, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. I fondi, che ammontano a complessivi 600 mila euro, sono relativi a un finanziamento ottenuto con la partecipazione dell'amministrazione comunale a un bando regionale. "La somma corrisponde al massimo finanziabile con la partecipazione a quell'avviso" – ha evidenziato il sindaco - . Le previsioni di progetto nascono anche da incontri con i residenti della zona. Faccia a faccia che sono serviti a dialogare e a raccogliere le idee di chi vive il quartiere. L’area è stata già interessata recentemente da interventi, per circa 200 mila euro, per la sistemazione della copertura dell’istituto scolastico De Cosmi, nonché da iniziative di protagonismo civico come l’installazione del “Parco di Alice” che si è via via arricchito di ulteriori interventi e iniziative. I lavori, di cui al progetto Po Fesr 2014-2020 Asse 9 – Inclusione sociale “Miglioramento del tessuto urbano – nucleo antico del Villaggio Mosè”, sono stati aggiudicati all’impresa “Del Sole società cooperativa” di Agrigento che ha offerto un ribasso del 11,50 per cento: un totale di importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, compreso di oneri di sicurezza, pari a 397.944,48 euro.