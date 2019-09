Ha trovato la carrozzeria rigata, casalinga 45enne nel "mirino"

Torna a casa e trova tutta, o quasi, la carrozzeria della propria macchina – di una Fiat Panda – rigata. Una casalinga agrigentina quarantacinquenne, fra rabbia e preoccupazione, non ha potuto far altro che chiamare, in suo soccorso, la polizia di Stato. Il danneggiamento è avvenuto in via Vittorio De Sica, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. La donna ha formalizzato una denuncia, contro ignoti.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, oltre a raccogliere la denuncia appunto, hanno avviato le indagini per cercare non soltanto di inquadrare l’episodio ma anche per identificare l’autore. E’ stato un raid vandalico? Oppure è stato un danneggiamento mirato? Sono questi i primissimi interrogativi che si stanno ponendo i poliziotti. Gli agenti hanno, naturalmente, già sentito, e in maniera anche circostanziata, la casalinga. Nessuna indiscrezioni viene fatta trapelare al riguardo.