Chiude l'impianto per il compostaggio, l'umido rischia di restare nelle case per almeno una settimana

Si annunciano giorni molto complessi per la raccolta differenziata in provincia di Agrigento. A partire da lunedì, infatti, rimarrà chiuso per una settimana l'impianto di Belpasso in cui conferiscono praticamente tutti i comuni dell'Agrigentino. La struttura dovrà effettuare alcuni interventi che richiedono la sospensione delle attività almeno fino a fine marzo.

"Appena ricevuta la segnalazione da parte della ditta - spiega l'assessore Nello Hamel - ci siamo messi al lavoro per individuare un nuovo impianto, ma purtroppo, non esistono strutture disponibili in tutta l'isola. Abbiamo anche cercato di coinvolgere il Dipartimento Rifiuti, ma ci hanno solo allargato le braccia".

Domani è stato convocato un incontro urgente alla Srr per discutere del da farsi, anche perché non esistono oggi soluzione tampone adottabili: il rifiuto organico, infatti, non può essere stoccato per più di tre giorni consecutivi e se l'impianto riapre nei primi giorni della prossima settimana è facile capire come i conti non tornino.

Ancora una volta, quindi, l'assenza di idonea impiantistica sta danneggiando i cittadini e la raccolta differenziata.