Sacchetti sparpagliati e micro discariche? Oltre 426 mila euro per le bonifiche

Sacchetti dei rifiuti sparpagliati a destra e a manca? Mini discariche che “fioriscono” tanto in centro quanto in periferia? Non è soltanto questione di decoro e di proteste. Ma anche, soprattutto, di costi. Perché ripulire – per quanti ancora, ad Agrigento così come nel resto della provincia, non lo avessero capito – costa caro. Anzi, più che caro. Il Comune di Agrigento ha impegnato, nelle ultime ore, 426.535 euro per coprire gli oneri sostenuti in tutto l’appena passato anno.

“Occorre, essendo stati effettuati nel corso dell’anno maggiori servizi quali la raccolta dalle vie cittadine dei sacchetti sparsi e il prelievo dei rifiuti dalle cosiddette mini-discariche – hanno scritto dal settore Sanità, Ecologia, Energia di palazzo dei Giganti – nelle zone urbane ed extraurbane, impegnare la somma complessiva di 426.535 euro”.

Una somma che servirà dunque a fare fronte a tutti i costi sostenuti per questo lavoro “extra”. Era la fine del giugno dello scorso anno quando veniva stipulato il contratto di servizio per lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene per cinque anni. Servizio che ha avuto concretamente inizio il primo luglio scorso. Per l’anno 2019, a palazzo dei Giganti era stata impegnata la spesa definitiva di 4.794.713,47 euro. E’ stato però preso atto che quell’impegno di spesa non è stato sufficiente per garantire anche la bonifica delle strade urbane ed extraurbane da tutti i sacchetti sparpagliati e dalle micro-discariche che fiorivano, e continuano a fiorire anche se sempre con meno frequenza, sul territorio comunale.