Centri di raccolta comunali fuori uso si trasformano in mega discariche abusive

Mancano i servizi igienici, isole ecologiche fuori uso e cancelli presi d'assalto dai cittadini, che hanno trasformato le aree antistanti in vaste discariche. Da alcuni giorni i due Ccr di piazza Ugo La Malfa e Fontanelle sono chiusi perché, ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore all'Ecologia Nello Hamel, essendo le strutture prive di bagni non è possibile tenere lì dei lavoratori per l'intera durata di un turno. Un problema già posto in passato, che sembrava risolto e che, invece, si ripropone proprio ora, nel bel mezzo di una vera emergenza.

Così, tutti coloro che si sono recati alle isole per conferire sfalci di potatura o comunque rifiuti differenziati di vario tipo hanno trovato le porte chiuse. I più civili, sono tornati indietro, gli altri hanno scaricato tutto a terra pensando (si spera) che qualcuno avrebbe raccolto. Così, ovviamente, non è. Il Comune sta adesso cercando una soluzione tampone per evitare che, in un contesto già difficile, si possa accrescere il livello di degrado della città. L'ipotesi oggi accarezzata è quella di collocare degli scarrabili o dei gasoloni ovviamente sorvegliati dagli operatori per un tot di ore al giorno per raccogliere i materiali. Per quanto tempo, ovviamente, non è chiaro, nè tantomeno si hanno risposte rispetto al fatto che in questo modo i cittadini non possono usufruire degli sconti previsti per chi conferisce nei Ccr. E dire che il Comune di Agrigento, per colpe mai attribuite, ha perso per strada importanti finanziamenti regionali proprio finalizzati a creare o potenziare dei centri di raccolta, ampiamente sfruttati invece da diversi comuni limitrofi.