Erba alta e inciviltà, il Comune punta sui volontari per il diserbo

“A partire dalla prossima settimana un gruppo di volontari scerberà un pezzetto di città. Una lezione di civiltà in contrapposizione agli inquinatori ed ai lanciatori seriali di immondizia. Personalmente parteciperò a tutte le attività e spero che tanti altri si uniranno a noi. Accettiamo anche i criticoni perché dobbiamo lavorare tutti per lo stesso obiettivo”.

Parole e musica - sui social - dell'assessore all'Ecologia Nello Hamel, che nei giorni scorsi ha annunciato la volontà appunto di ricorrere ai volontari per intervenire su una zona della città ancora oggi "segreta". Un'iniziativa più che altro simbolica, come evidente, che però gli ha portato una pioggia di polemiche, con diversi cittadini che hanno contestato l'idea sostenendo - in parte a ragione - che per questi servizi ci sono le imprese di igiene ambientale, regolarmente pagate con i soldi dei cittadini.

Hamel ha invitato utti a guardare "al lato positivo della questione: coinvolgere i cittadini significa anche aumentare la sensibilità verso un impegno comune per portare a regime questo servizio. nessuno vuole sfruttare la buona volontà di chi si presta e so bene quali sono le questioni che bisogna spingere e controllare, ma un poco di partecipazione e coinvolgimento stimola il nostro impegno".