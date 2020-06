Contrada Pezzino, la strada è invasa da rifiuti ed erbacce: la denuncia dei cittadini

Servizi igienici abbandonati, sacchetti di varia dimensione e foggia, contenitori di cemento-amianto: pattume di ogni tipo abbandonato a bordo strada, seminascosto da erbacce ed arbusti lasciasti crescere incontrollati in questi mesi di "lockdown" in cui, però, gli incivili sembra non abbiano avuto modo di rispettare le regole.

Ci troviamo in contrada Pezzino, lungo una delle bretelle che conducono dal Campo Sportivo alla zona a monte di via Dante attraversando il malconcio viadotto "Akragas". Una strada comunque abbastanza trafficata dove però sembra che non passi nessuno tra coloro che ha l'obbligo di controllare e, soprattutto, l'onere di ripulire.

A denunciare lo stato di profondo degrado sono gli stessi cittadini, i quali hanno rilevato - come fatto anche dall'associazione "Mani libere" nelle scorse settimane, la presenza di vere e proprie discariche.

Il Comune ormai da settimane sta conducendo una campagna di rimozione dei "sacchetti sparsi", ma a ben vedere chi abbandona i rifiuti è più veloce di chi deve bonificare.

