Raccolta rifiuti, arriva a sorpresa un nuovo bando ponte molto più costoso

Appalto rifiuti, arriva, a sopresa, una "gara ponte" per garantire il servizio dal 21 luglio a quando la Srr non affiderà il nuovo appalto. La proposta è arrivata nei giorni scorsi da parte della Società di raccolta rifiuti e ha trovato la contrarietà del Comune. Come si legge in una durissima lettera firmata dal sindaco Lillo Firetto e dall'assessore Nello Hamel, l'ente regionale aveva ritenuto antieconomica e inutile questa possibilità, sostenendo che entro luglio sarebbe stata aggiudicata la nuova gara. E invece il Municipio si è trovato sul tavolo una proposta ritenuta irricevibile che, oltre che disporre gli atti per aggiudicare una gara di un anno, con possibilità di rescissione in caso di aggiudicazione del bando che riguarderà più comuni della Srr, avanza la proposta di una strutturazione del servizio più onerosa di quella attuale fino a circa 2 milioni di euro in un anno, con 35 operatori in più di quelli adoperati.

Per questo, dice il Comune, “le condizioni sopra segnate destano perplessità di merito, di metodo e di tempistica” e, quindi “quale che sia la procedura che codesta Srr intenda seguire per garantire la continuità del servizio, questo deve essere assicurato... a un costo non superiore a quello che l'ente ha previsto nel proprio piano finanziario 2018", che, ovviamente, è quello redatto su indicazioni della stessa Srr.

Già ieri l'Amministrazione e le ditte hanno tenuto un lungo incontro con la Srr, cosa accadrà lo si scoprirà nei prossimi giorni.