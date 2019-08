Via Sirio trasformata in una discarica: pizzicati 7 "lanciatori seriali"

Uno slargo, in via Sirio ad Agrigento, trasformato in un immondezzaio. La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, ha identificato - e sanzionato - altri 7 incivili: i cosiddetti "lanciatori seriali". Si tratta dell'ennesima raffica di sanzioni amministrative. Multe su multe che, almeno fino ad ora, hanno prodotto il risultato di far calare - ma non eliminare - l'abbandono dei rifiuti. Un fenomeno, che rende centri storici e periferie dei vari paesi della provincia partendo dal capoluogo, indecorosi.

A Licata, nelle ultime ore, un operaio è stato sorpreso - dalla polizia municipale - mentre scaricava cartongesso all'altezza di alcuni cassonetti. I vigili urbani gli hanno elevato la sanzione da 600 euro. A suo carico anche l'ingiunzione di smaltire il rifuto secondo quanto stabilito dalla normativa.