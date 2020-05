L'esodo dal Nord non si ferma: negli ultimi 10 giorni sono tornati in 70

Mentre il dato dei contagi – stando al report fornito anche ieri dall’Asp di Agrigento – rimane, per fortuna, fermo a complessivi 125 di cui ben 94 già guariti, continuano a registrarsi, dal Nord Italia, i rientri degli agrigentini.

Altri tre che sono tornati fra venerdì e sabato (due donne e un uomo), domiciliati per studio o lavoro ad Alessandria, Milano e Melegnano nel Milanese, si sono autodenunciati al comando della polizia municipale. Hanno segnalato il loro rientro e si sono messi, come il protocollo sanitario prescrive, in isolamento nelle rispettive abitazioni.

Sono oltre 70 gli agrigentini tornati a casa negli ultimi 10 giorni. Ieri, l’Asp ha acquisito l’esito di 29 tamponi (arrivano a complessivi 6.419 da quando è scoppiata la pandemia), tutti negativi appunto. Quindi il dato dei contagi rimane cristallizzato così come quello delle persone ricoverate (6) e in quarantena (11)