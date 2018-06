Raccolta dei rifiuti, revocato lo sciopero degli operatori ecologici

Scongiurato lo sciopero dei netturbini proclamato per il prossimo 21 giugno. A comunicarlo formalmente con una nota sono state le sigle sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Decisivo rispetto ad una risoluzione positiva della controversia è stata la decisione del Comune di Agrigento di "sacrificare" una parte dei risparmi ottenuti con la raccolta differenziata per creare dei servizi aggiuntivi come il ritiro giornaliero dell'umido per le utenze di ristorazione.

"La vertenza dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene ambientale del Comune di Agrigento - si legge nella nota - ha avuto un primo successo, in quanto si è raggiunto un accordo per implementare le attività con servizi aggiuntivi che dovrebbero garantire supporto ai lavoratori ed efficienza del servizio. Le scriventi organizzazioni sindacali comunicano, pertanto, la revoca dello sciopero proclamato per la giornata del 21 giugno. Ringraziamo sua eccellenza il prefetto per la preziosa mediazione".

Il calendario della raccolta

Intanto, l’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel, ha fatto sapere in una nota che domani verrà raccolto l’umido ed inoltre - aggiunge - "le utenze che lunedì scorso non si sono viste ritirare la carta, potranno nella stessa giornata di domani conferire anche il mastello blu della carta e del cartone".

L'assessore chiarisce che il calendario della raccolta rimane invariato per tutti gli altri giorni "ed in particolare il giovedì quando verrà ritirato l’indifferenziato". L’assessore Hamel ricorda, infine, che "tutti i pomeriggi continua il servizio di raccolta dei pannolini e dei pannoloni su segnalazione telefonica all’Ufficio Ecologia del Comune di Agrigento".