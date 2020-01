Si è fatto attendere un po': c'è il primo nato all'ospedale "San Giovanni di Dio"

E’ venuto al mondo alle 21,22 del primo giorno del 2020. Si è fatto attendere un pochino, ma Raimondo Zambuto è stato il primo nato dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il neonato pesa 3,960 grammi ed è in ottima forma, così come mamma Sara. I genitori: mamma Sara e papà Francesco sono di Santa Elisabetta. La puerpera è stata assistita dall’ostetrica Agnese Matteliano dell’unità operativa di Ginecologia ed Ostetrica. Il primato per l’Agrigentino – essendo nata all’ospedale di Licata 13 minuti dopo le 24 – è di Chloe Sanfilippo.