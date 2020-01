"Sono caduta dalle scale": ferite non compatibili col racconto, avviate indagini

Si presenta in ospedale, con traumi vari: soprattutto al volto, e racconta d’essere caduta dalle scale dell’abitazione dell’anziana per la quale presta servizio come badante. Ferite e traumi non sarebbero però risultati compatibili, per i medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, con una caduta lungo le scale. L’anomalia è stata, naturalmente, subito segnalata al posto di polizia dell’azienda ospedaliera e gli agenti hanno già passato il caso all’Anticrimine della Questura di Agrigento.

Sono state avviate delle indagini per stabilire cosa sia effettivamente successo alla donna: una quarantacinquenne romena, ma da tempo residente in uno dei Comuni della provincia. I medici dell’ospedale di contrada Consolida hanno sottoposto la donna a tutte le medicazioni e agli accertamenti ritenuti necessari. I poliziotti dell’Anticrimine, come procedura investigativa esige, nei prossimi giorni, verosimilmente, decideranno di sentire la quarantacinquenne. Non è escluso, naturalmente, che possano venire ascoltati anche dei familiari della donna o coloro che potrebbero aver assistito a quello che la quarantacinquenne ha raccontato essere stato un incidente domestico.