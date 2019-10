Differenziata: impianto chiude le porte ai compattatori, si profilano nuovi disagi

Nuovi disagi all'orizzonte per il conferimento dei rifiuti. A comunicarlo sono state le ditte Iseda, Sea ed Ecoin che nella giornata di ieri non sono riusciti a scaricare i mezzi all'interno dell'impianto Ecoface di Ravanusa. "In questi ultimi giorni, ed in particolare nel corso dell'intera giornata di ieri - hanno spiegato - i disagi hanno riguardato la struttura dove arrivano plastica, imballaggi e vetro, I mezzi della Rti arrivati a Ravanusa per scaricare la plastica raccolta durante la mattinata, sono rimasti dietro i cancelli. Impossibile conferire perché la Ecoface non ha consentito agli operai di scaricare i mezzi. Quello che chiediamo al Comune di Agrigento – spiegano ancora le imprese – è che si adoperi al più presto affinché ci venga garantita, quotidianamente, la possibilità di scaricare i mezzi entro e non oltre la fine della giornata lavorativa. Non è concepibile che i mezzi tornino pieni in deposito perché l'indomani è normale che si saranno difficoltà per raccogliere le altre tipologie di rifiuti".

Le imprese, in particolare, contestano che i problemi riscontrati dalle varie piattaforme siano poi "sempre caricati sulle imprese". Per tamponare la situazione, comunque, le imprese hanno messo in campo mezzi aggiuntivi ma, precisano, "questa situazione va affrontata e risolta in tempi rapidissimi”.