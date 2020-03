Emergenza Coronavirus, la Questura chiude gli uffici Immigrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In relazione al contingente momento di emergenza di carattere sanitario, in virtù delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica(COVID-19), introdotte dal DPCM dell'8 marzo u.s. e dalle ulteriori ultime prescrizioni imposte dal DPCM del 9 marzo u.s.,si informa la cittadinanza che,al fine di prevenire possibili contagi del personale e della stessa utenza,da oggi 10 marzo e per la durata di trenta giorni, si provvederà alla chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione,destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno.

Verranno,tuttavia, assicurate le attività relative all'espulsione degli stranieri irregolari e quelle connesse alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale.

Gli Uffici di Polizia Amministrativa e Sociale utilizzeranno prevalentemente canali di comunicazione telefonica e/o telematica. Pertanto, tutte le istanze e/o documentazione, comprese quelle per cui è previsto un termine perentorio di presentazione, dovranno pervenire mediante l’utilizzo di casella P.E.C., al seguente indirizzo: ammin.quest.ag@pecps.poliziadistato.it

ealle seguenti utenze telefoniche:

- UFFICIO ARMI TEL. 0922-483610

- UFFICIO LICENZE TEL. 0922-483576 0922-483624

-UFFICIO PASSAPORTI TEL. 0922-483675

- UFFICI SQUADRA POLIZIA AMMINISTRATIVA 0922-483634 0922-483619

Tuttavia gli utenti, le cui pratiche rivestono carattere di urgenza, potranno essere ricevuti, previo appuntamento telefonico,direttamente dagli Uffici di Polizia Amministrativa e Sociale che rimarranno aperti nei seguenti giorni:

- lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Per le istanze relative al rilascio del passaporto saranno accettati presso gli Uffici della Questura esclusivamente coloro che hanno già appuntamento o coloro che avranno al seguito unaprenotazione o un biglietto aereo.

