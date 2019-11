Agrigento in coda alla classifica nazionale sulla qualità della vita, Firetto: "Ho delle riserve"

"Massimo rispetto per chi ha condotto l'indagine di Italia Oggi. Ho tuttavia le mie riserve sia sul periodo di riferimento, sia sul dato complessivo, che è su base provinciale. Quindi potrò commentare solo quando leggerò la classifica".

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, in merito alla classifica pubblicata da Italia oggi che relega la provincia all'ultimo posto della nazione per qualità della vita.

Firetto aggiunge: "So bene quali sono state le conquiste della città di Agrigento in questi anni, che ci hanno consentito di guadagnare 44 posizioni nella classifica del Sole 24 ore, recentemente pubblicata, e che analizza solo la città e non l'intera provincia".