Incubo buche, operai al Quadrivio per "eliminare" il limite dei 10 Km orari

Operai al lavoro nella zona del Quadrivio Spinasanta. Il Comune di Agrigento è corso ai ripari e da, stamani, gli operai stanno cercando - rattoppando i punti critici - di eliminare dissesti, buche e avvallamenti. Proprio l'incubo "buche", nelle scorse settimane, aveva determinato un provvedimento d'urgenza - abbassare, e in maniera paurosa, il limite di velocità - del comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni.

Nel tratto finale di via Imera e fino al Quadrivio Spinasanta è stato, infatti, imposto il limite di 10 chilometri orari. Un limite di velocità - o meglio di lentezza - che aveva fatto esplodere l'unanime coro polemico degli agrigentini. "Ultimati questi lavori: quelli del Quadrivio e soprattutto quelli di via Imera saranno tolti i limiti di velocità che, per esigenze di sicurezza dei concittadini, era stati imposti dal comando della polizia municipale" - ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - .

Manutenzione in corso, nel frattempo, anche in piazza 25 Aprile a Villaseta. E in questo caso, gli operai stanno procedendo a dare decoro e dignità all'area.