"C'è un sospetto caso di Coronavirus al pronto soccorso", l'allarme viaggia su Whatsapp: è una fake news

"C'è un sospetto caso di Coronavirus al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. E' ancora da confermare, ma la persona è stata messa in isolamento e si stanno facendo degli accertamenti. Si pensa però che sia proprio questo. C'è un po' d'emergenza in ospedale. Ve lo comunico così stiamo attenti. Stavolta mi sa che siamo nei guai". E' questo, grosso modo, uno dei due messaggi vocali che - con insistenza - stanno circolando, tramite Whatsapp, fra gli agrigentini. Ce n'è poi un altro che parla di due bambini agrigentini portati d'urgenza, e ricoverati, a Caltanissetta sempre per lo stesso motivo.

L'incubo Coronavirus è arrivato concretamente anche ad Agrigento e s'è già trasformato in un ribalzo di fake news.

"Al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento - hanno fatto sapere dalla direzione sanitaria - non c'è alcun caso sospetto di Coronavirus. Ci dicono che si parla di una donna e del pronto soccorso già transennato, sbarrato e inaccessibile. Sono delle fake news. Al pronto soccorso di Agrigento non s'è presentato, non c'è, alcun caso sospetto".