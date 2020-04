Nuovi orari dell'autobus, immigrato accusa e blocca autista: denunciato

Questa volta – ieri mattina per la precisione – è stato denunciato alla Procura. Dopo essersi scagliato verbalmente contro il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ieri, in piazzale Fratelli Rosselli – sempre a gran voce – ha accusato e insultato il conducente di un autobus urbano. Ancora una volta, il sessantenne immigrato – da anni residente nella città dei Templi – contestava, in malo modo, il fatto che fossero stati cambiati gli orari delle corse dei mezzi pubblici. In piazzale Rosselli, andando in escandescenze, ha impedito di fatto che l’autobus si mettesse in marcia.

Nonostante i tentativi di calmarlo, non c’è stato verso. Almeno fino a quando non sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che qualcuno ha, appunto, chiamato per risolvere la diatriba. Gli agenti hanno calmato e identificato l’extracomunitario che è stato, però, questa volta, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. Appena 24 ore prima, lo stesso uomo – a Porta di Ponte - aveva verbalmente aggredito il sindaco Lillo Firetto. Il primo cittadino era stato “investito” da un’inattesa protesta.