Protesta all'Ati, cittadino dà vita ad un sit-in: "Niente Spa, l'acqua sia pubblica"

"No" ad altre spa, più o meno pubbliche, nella gestione del servizio idrico: altrimenti sarà il via a proteste e manifestazioni.

E' questo più o meno il contenuto di un cartello collocato oggi pomeriggio dinnanzi al centro direzionale Asi dove si sta svolgendo una riunione dell'assemblea territoriale idrica di Agrigento. A portare con sè, letteralmente, il cartello, a nome del "Comitato cittadino storico di San Biagio Platani" è stato Enrico Caldara.

"Siamo stanchi di pagare tariffe sempre più alte per un servizio idrico colabrodo e inefficiente - dice il manifesto - . Diciamo 'basta' ai soprusi e alla politica delle clientele. In questo delicato passaggio del dopo Girgenti Acque voi sindaci avete la possibilità finalmente di operare a favore dei cittadini ritornando all'acqua pubblica con l'istituzione dell'Azienda consortile speciale partecipata, già perfettamente funzionante nella città di Napoli i cui abitanti pagano 128 euro a famiglia. Fate la cosa giusta e rivoluzionaria - conclude infine - se non volete che l'ordine pubblico sia turbato da scioperi e occupazioni".

Il perché di questa presa di posizione, tanto simile a quella del forum per l'acqua pubblica l'abbiamo spiegato nei giorni scorsi: in fase di individuazione di una forma di gestione post Girgenti Acque, i sindaci hanno ipotizzato, oltre alla crezione di un'azienda consortile speciale, appunto anche una spa a capitale pubblico. Una ipotesi questa che preoccupa non poco alcuni, i quali ritengono possa esserci il rischio di un "effetto cavallo di Troia", dato che la società per azioni potrebbe più facilmente prevedere l'ingresso di soggetti privati.

La riunione di oggi, che è ancora in corso, è comunque solo interlocutoria dato che nessun punto di questo tipo risulta inserito all'ordine del giorno né, tantomeno, nulla di concreto è stato ancora prodotto dagli uffici.