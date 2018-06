Progetto Girgenti, ecco i progetti sociali da svolgere nel centro storico

Progetto Girgenti, dopo il via libera della Giunta comunale alle iniziative riguardanti la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del centro storico, adesso arrivano le proposte di natura sociale-ricreativa che saranno realizzati all'interno di immobili privati che il Comune ha individuato con bando pubblico. Quattro i progetti che dovranno essere proposti da associazioni ed enti.

Uno riguarderà la creazione di un centro di aggregazione che fornisca “attività ludiche-ricreative con finalità educative” ai minori. L'importo progettuale previstoè di 142mila euro annue per un periodo di tre anni. Un secondo progetto, che prevederà un investimento privato di 66.670 euro e una compartecipazione, solo per il primo dei tre anni di 34mila euro da parte del Comune (che fornirà ovviamente i locali), servirà invece per fornire servizi socio-assistenziali per donne in gravidanza sole o in cattive condizioni economiche, donne e minori vittime di violenza e anziani che si trovino a rischio di “marginalità sociale”, oltre che attività per giovani a rischio.

Un terzo progetto, con investimento di 67mila euro, dei quali 18mila dei privato e il resto del Comune, si chiamerà “Agrigento, itinerari in rete: verso la Smart city” e avrà il compito di “sviluppare una piattaforma tecnologica di filiera per il marketing territoriale”. L'ultimo progetto è anche quello dal maggior valore economico: 264.984 euro annue per tre anni, totalmente a carico del privato, che serviranno per creare una struttura che fornisca e organizzi eventi culturali, laboratori artistici e di design, focus sulla danza tradizionale e moderna. Sottoscritti i capitolati, adesso bisognerà aspettare i bandi veri e propri.