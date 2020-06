Dune di Maddalusa, consegnati in Procura gli esiti delle verifiche: avviata inchiesta

Da indagine conoscitiva a fascicolo d’inchiesta. La Procura della Repubblica, ipotizzando i reati di danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali, ha aperto – a carico di ignoti – un fascicolo. Lo ha fatto ieri dopo che la Guardia costiera di Porto Empedocle e i carabinieri del reparto specializzato Tutela natura hanno riversato i primi atti con le risultanze dei sopralluoghi effettuati sulla spiaggia di Maddalusa. Spiaggia dove - secondo quanto documentato, con fotografie e video realizzato con un drone, dall’associazione ambientalista MareAmico – sarebbero state “devastate le dune di sabbia”: quelle che servono a difendere la costa dall’avanzamento del mare.

Già nella giornata di giovedì, la Procura di Agrigento – con in testa il procuratore capo Luigi Patronaggio – aveva avviato un’indagine conoscitiva e aveva delegato la Guardia costiera e il nucleo Tutela natura dei carabinieri ad effettuare dei sopralluoghi urgenti. Verifiche e misurazioni che sono state fatte nel pomeriggio della stessa giornata. E ieri, appunto, i primi atti con le risultanze dei sopralluoghi erano già sui tavoli della Procura. Spetterà adesso all’inchiesta stabilire cosa sia effettivamente accaduto: se c’è stata “devastazione che ha compromesso un intero ecosistema” – come sostenuto da Claudio Lombardo di MareAmico – o se si è trattato, invece, di una maldestra esecuzione delle operazioni di pulizia straordinaria dell’arenile. Non è escluso che, la prossima settimana, vengano effettuate delle audizioni. Così come non è escluso che il fascicolo d’inchiesta possa diventare a carico di noti, ossia con delle iscrizioni nel registro degli indagati.

Intanto ieri pare che sia stato fatto anche un sopralluogo della Sovrintendenza per verificare un’eventuale distruzione di bellezze naturalistiche.

“L’attività di pulizia non ha comportato alcuno stravolgimento dell’ecosistema, né un danno alle dune di sabbia o alla flora circostante – ha replicato, fin da giovedì, la ‘Sea’: la ditta incaricata dal Comune di eseguire l’intervento straordinario di pulizia di alcuni tratti di spiaggia - . Il tratto di spiaggia oggetto di pulizia, mostrato nelle foto pubblicate dall’associazione Mareamico, si presentava già, prima dell’intervento, - ha spiegato l’impresa - pianeggiante”.