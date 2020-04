iorestoacasa anche per il primo maggio: pattuglie, droni ed elicottero per evitare "fughe" al mare o in campagna

Non è cambiato niente. Il 4 maggio, è vero, partirà la cosiddetta "fase 2" che permetterà maggiori spostamenti e la riapertura di alcune attività. Ma fino ad allora, che non significherà comunque un "liberi tutti", le prescrizioni anti-Covid in vigore sono quelle ormai stra-note. E saranno valide anche per il lungo - questo sì che sarà lungo - week end del primo maggio.

Polizia, carabinieri, Guardia di finanza, vigili urbani, Forestale, polizia provinciale (che schiererà 17 uomini e 2 mezzi soprattutto dove ci sono meno vigili urbani) e Guardia costiera seguiranno - così è stato disposto - il protocollo già adottato in occasione di Pasqua e Pasquetta e del 25 aprile. Del resto, il rischio contagio - anche se all'orizzonte cominciano ad intravedersi i colori della speranza - non è stato ancora archiviato.

Dal pomeriggio di domani e fino a domenica 3 maggio verranno, allora, presidiati - anche con l’utilizzo di mezzi aerei – i varchi di ingresso ed uscita dal capoluogo, le strade che conducono alle zone rurali e di campagna nonché le vie di accesso alle località balneari. Il dispiegamento di forze sarà più che massimo perché le prescrizioni anti-Covid - che vietano gli spostamenti non motivati e impongono il distanziamento sociale - non sono appunto cambiate. E le direttive della Prefettura e della Questura sono sempre le stesse. Anche per il primo maggio, dunque, sarà valido quello che è diventato un modo di vivere e non soltanto uno slogan 'io resto a casa'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non ci sarà il Giovaninfesta, non ci saranno concerti o iniziative, non ci sarà la "classica" parata seguita dal comizio sindacale (tipiche le iniziative di Raffadali). Nessuna festa in spiaggia e naturalmente niente scampagnate in campagna fra amici e parenti. Niente trasferte alla casa al mare e niente grigliate in compagnia. La sanzione prevista resta sempre quella di 533 euro.