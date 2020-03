Fa la spesa, ma non ha i soldi per pagare: carabinieri al supermarket

Fa la spesa in un supermercato di Porto Empedocle e, quando giunge alla cassa, non ha i soldi per pagare. Attimi di concitazione, nell’esercizio commerciale, hanno fatto intervenire i carabinieri che sono riusciti, contemperando le esigenze di tutti, a trovare una soluzione. Ma momenti di nervosismo – dovuti alla mancanza di mascherine o a distanze non rispettate – si sono registrati anche in altri due market: al Villaggio Mosè e a San Giusippuzzo.

Venerdì, in un supermercato della città marinara, sono dovuti intervenire invece i carabinieri. Una persona – un giovane – ha fatto normalmente la spesa e al momento di pagare, alla cassa, ha ammesso di non avere i soldi necessari, ma di essere disperato perché deve dare da mangiare alla sua famiglia. I carabinieri sono riusciti a trovare la soluzione, racimolando la somma necessaria. E quello che è mancato è stato aggiunto – secondo quanto è stato confermato dal comando provinciale - dagli stessi militari dell’Arma.

La mancanza di mascherine e il non rispetto delle distanze di sicurezza hanno fatto rischiare una zuffa fra due persone davanti ad un supermercato del Villaggio Mosè, mentre a San Giusippuzzo s’è innescato un alterco – con accuse ed insulti – sempre fra due agrigentini, entrambi in fila per accedere al punto vendita. A riportare la calma sono state le forze dell’ordine. Nelle ultime ore, fra Agrigento e provincia, cominciano ad emergere episodi di esasperazione.

