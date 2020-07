Famiglia di tunisini riesce ad arrivare al Kaos: c'è anche un bimbo di 5 anni

Sei persone - praticamente un'intera famiglia: padre, madre, tre figli di cui un bambino e un cugino della coppia - sono sbarcate stamattina in contrada Caos a Porto Empedocle. Il barchino - che è riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia senza che nessuno lo intercettasse prima dell'approdo - è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza. I tunisini sono stati bloccati dalle forze dell'ordine che li hanno intercettati per strada.

La famigliola, dopo lo sbarco, s'è subito messa in cammino. Pare che siano stati rintracciati e bloccati nella zona del centro commerciale. Sono stati subito trasferiti alla tensostruttura della Protezione civile di Porto Empedocle per sottoporli ai primi controlli medico-sanitari e alle procedure di identificazione. A sottoporli ai controlli sanitari è stato il medico Franco Micciché che tralasciando di dedicarsi alla campagna elettorale (è candidato a sindaco di Agrigento ndr.), continua a fare, con dedizione, quello che ha sempre fatto: il medico.

I tunisini stanno bene e non hanno evidenziato alcun sintomo preoccupante. Mamma, papà e cugino sono scappati dalla Tunisia portando con loro i figli della coppia: un piccino di 5 anni appena e due adolescenti, di 14 e 17 anni.

La Asl di Brindisi ha, intanto, avviato la sorveglianza sanitaria sugli 80 migranti che sono stati trasferiti su decisione del ministero dell'Interno da Lampedusa al Centro per richiedenti asilo di Restinco, a Brindisi. In quella struttura dovranno trascorrere 14 giorni di quarantena, così come previsto dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus.