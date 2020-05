Assembramenti, c'è il fuggi fuggi generale all'arrivo delle pattuglie

Nessun rispetto delle distanze interpersonali, dunque assembramenti, sono stati segnalati lungo il viale Della Vittoria e in via Atenea ad Agrigento, ma anche nel centro di Porto Empedocle. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine – temendo, naturalmente, una ripresa dei contagi da Covid-19 – sono stati, chiamando alla centrale operativa, più persone.

Ad accorrere sono stati i carabinieri di Agrigento e quelli della stazione di Porto Empedocle. Consapevoli del fatto che quelli in cui si trovavano – tutti nei pressi di bar - erano proprio degli assembramenti, al solo sentire le sirene o vedendo arrivare le pattuglie si sono registrati dei veri e propri fuggi fuggi. Nessuno, in concreto, s’è fatto pizzicare.

Da più fronti continua ad essere ripetuto che la “fase 2” non è un liberi tutti e che il rispetto della distanza interpersonale è il presupposto per evitare che la curva epidemiologica torni ad alzarsi. Ma più agrigentini – e non tutti giovanissimi – sembrano voler dimenticare quelle che sono delle prescrizioni di garanzia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A preoccupare, questa volta più dei fine settimana passati, è il week end appena iniziato. I carabinieri hanno garantito controlli mirati e una vera e propria attività di prevenzione e repressione. Perché in gioco c’è la salute di tutti.