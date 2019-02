Demolizione del viadotto Akragas, Tusa: "Tutelo il paesaggio, non sono un ingegnere"

Non una petizione o una sorta di "campagna" a sostegno di una tesi. Solo un confronto, laico e libero, su un tema di grande attualità. L'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, ridimensiona la portata del dibattito, da svolgersi a fine mese nel contesto della fiera del turismo archeologico, cioè "Tourisma", sul futuro del viadotto "Akragas" o "Morandi". Un incontro, al quale parteciperanno tra gli altri anche il sindaco Lillo Firetto e il presidente del Fai Andrea Carandini che non avrà, come evidente, alcuna refluenza diretta sull'ipotesi demolizione.

“Nella cornice di quella importante manifestazione sul turismo archeologico, d’accordo con gli organizzatori – spiega Tusa - vogliamo avere un momento di approfondimento pacato sul tema. Non c’è nessuna vis polemica, è solo un modo per mettere insieme visioni contrapposte. C'è chi, come me, pensa sia opportuno, dato che il viadotto è fatiscente, dato che ci vogliono milioni di euro per il suo recupero e siccome è noto a tutti che fu uno sfregio alla Valle, valutare la possibilità di eliminarlo”.

E se c'è chi, come il sindaco Firetto, risponde che prima bisogna trovare una valida alternativa, Tusa schiva. “Guardi io non sono un ingegnere, sono un archeologo e sono assessore ai beni culturali, quindi faccio il mio lavoro cioè mi occupo del paesaggio e di quello archeologico in particolare. Quindi per me demolire sarebbe una grande conquista nell’ottica della possibilità di riappropriarsi del paesaggio originario della Valle dei Templi di Agrigento. Sulle alternative è ovvio debbano confrontarsi gli altri, io ascolterò con interesse e comunque, precisiamo, non è una decisione devo prendere io”.