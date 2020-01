Stramazza al suolo e smette di respirare: i poliziotti salvano un uomo

Salvato appena in tempo. Notte concitata, quella di Capodanno, per i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento e per gli operatori del 118 Gise che hanno salvato la vita ad un uomo.

Gli agenti di pattuglia, coordinati dal dirigente: il commissario Francesco Sammartino, mentre percorrevano la via Crispi, hanno visto accasciarsi prima e letteralmente stramazzare al suolo un uomo. I poliziotti, rendendosi conto che quell’agrigentino stava male, non hanno perso neanche un secondo. Sono riusciti a rianimarlo nonostante l’uomo avesse smesso di respirare. E’ stato richiesto l’intervento del 118 e i sanitari hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici hanno accertato che era sotto l'effetto di cocaina.

Soltanto grazie alla tempestività e all’immediata mobilitazione dei poliziotti della sezione Volanti l'uomo è stato rianimato e salvato.