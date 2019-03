Salvato in extremis da morte certa, i poliziotti gli hanno pure trovato una casa

Lo avrebbero investito. Troppo piccolo e troppo imprudente per sopravvivere al caotico traffico del viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. Ed è proprio dal centro della strada che i poliziotti della Questura di Agrigento sono riusciti a tirarlo via appena in tempo. Il cucciolo di cane è stato, di fatto, salvato da morte certa. Tirato via, con un gesto fulmineo, dalle ruote di auto che erano in "agguato".

Ma quei poliziotti hanno fatto di più. In tempo record, praticamente, hanno trovato una casa al piccolo meticcio. "Anche questo è #essercisempre" - dicono dalla Questura - .