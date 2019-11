Pareti in cattive condizioni? Pronti i fondi per il Poliambulatorio

Via libera, da parte dell'azienda sanitaria provinciale, ai lavori di ripristino delle pareti ammalorate del Poliambulatorio di via Giovanni XXIII. La perizia effettuata prevede interventi per una spesa complessiva di 53.368 euro, di cui 39.485,24 euro per lavori e 13.883 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

E’ stata già autorizzata la procedura di affidamento diretto con modalità telematica.