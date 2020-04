Scoppia un incendio a Poggio Muscello: gravi danni ad un'abitazione

Scoppia l'incendio all'esterno di un'abitazione di contrada Poggio Muscello. Risveglio decisamente traumatico per chi - alle 5 circa - ha chiesto aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le fiamme, divampate da un cortocircuito, avevano già iniziato a distruggere ogni cosa. Sul posto, si sono precipitati i pompieri del comando provinciale di Villaseta, coordinati dal capo reparto Antonio Piazza. Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno subito circoscritto l'incendio e poi hanno, naturalmente, provato a salvare il salvabile.

I danni sono stati veramente importanti: è andata completamente distrutta anche una motocicletta. Per fortuna però nessuno degli abitanti è rimasto ferito, né intossicato dal fumo. Avuta la meglio sul rogo, i pompieri si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito: verifiche e accertamenti per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Nessun dubbio - non per i pompieri - sul fatto che il rogo è stato di matrice accidentale: a determinarlo è stato, infatti, un cortocircuito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.