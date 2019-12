Pitbull diventa il terrore del centro storico, dopo le proteste arrivano i carabinieri

Era diventato il terrore del centro storico: della zona di via Madonna degli Angeli in particolar modo. Si tratta di un pitbull che veniva lasciato libero, con facilità estrema, dal suo proprietario: un nordafricano cinquantenne, da tempo, residente ad Agrigento. Le proteste, da parte dei residenti di quell’angolo di centro storico, erano, di fatto, ormai diventate quotidiane: tanti coloro che, temendo il peggio, avevano anche chiesto l’aiuto e l’intervento dei carabinieri. Stando ai racconti degli abitanti della zona, vi sarebbero stati più tentativi di aggressione. Più persone, insomma, sarebbero state inseguite dal pitbull che però non avrebbe mai fatto del male a nessuno.

I carabinieri, l’altra sera, sono giunti sul posto per effettuare un controllo mirato – e riportare, di fatto, la calma fra i residenti – e poco dopo, facendo intervenire un accalappiacani, il pitbull è stato portato via e collocato in canile. La posizione del proprietario dell’animale, ieri, risultava invece essere al vaglio di investigatori e inquirenti. Non è escluso, ma ieri appunto, non c’erano certezze in merito, che l’uomo possa anche venire denunciato per il modo in cui teneva l’animale.